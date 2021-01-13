«الاتحاد للطيران» تحصل على الدرجة الألماسية في السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

حازت «الاتحاد للطيران» على الدرجة الألماسية بحسب تدقيق «أبيكس للصحة والسلامة» الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق «SimpliFlying»، اعترافاً بالجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في قطاع الطيران.

تهدف الجائزة إلى إعادة الثقة في النقل الجوي، من خلال استحداث معيار عالمي لمقاييس الصحة والسلامة. وقد أخذ الحكام بعين الاعتبار تطبيق تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة مراحل السفر.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيف والعلامة التجارية والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران: عاش قطاع الطيران تحديات هائلة خلال 2020، وتأتي الدرجة الألماسية تأكيداً على قوة برنامج الصحة والسلامة الذي تعتمده الاتحاد للطيران في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وقد أظهرت مرونتها في مواجهة الأزمات وطبّقت تدابير رائدة في القطاع لمحاربة الجائحة، بما فيها برنامج الاتحاد للصحة والسلامة.

كما أنها شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط إجراء كافة المسافرين لفحص فيروس كورونا قبل كل رحلة، ومنذ أغسطس 2020، كانت نتائج 100% من المسافرين سلبية قبل السفر.

من جهته، قال الدكتور جو ليدير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أبيكس»: في خضم الجائحة، تمكنت «الاتحاد للطيران» من الارتقاء بخدمة الزبائن لتحصل على تصنيف خمس نجوم من جوائز «أبيكس 2021»، وبسلامة الضيوف لتحصل على الدرجة الألماسية بفضل برنامج الصحة والسلامة الذي يطبق معايير المستشفيات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز