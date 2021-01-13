أرادَ تفتتح مكتب مبيعاتها في أبراج الاتحاد بأبوظبي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت أرادَ عن افتتاح مكتب مبيعاتها الجديد في أبراج الاتحاد، شارع الكورنيش بأبوظبي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين في العاصمة الإماراتية.

هذا، وسيساهم المكتب الجديد في تعزيز علاقات المطور العقاري بقاعدة علاقاته المتنامية من الأفراد والشركات في أبوظبي.

ويأتي افتتاح مركز المبيعات بعد إعلان أرادَ عن أداءٍ استثنائي خلال عام 2020، حيث ارتفعت مبيعاتها بواقع 35% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1,75 مليار درهم إماراتي، وذلك نتيجة لازدياد اهتمام المستثمرين والمشترين بمشروع الجادة المتكامل ومتعدد الاستعمالات في قلب الشارقة الجديد.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: «يسرنا افتتاح مكتب مبيعات أرادَ في العاصمة أبوظبي، والذي من شأنه تلبية طلب عملائنا على الشقق والفلل الراقية في مشروعي الشركة، الجادة ومساكن نَسمَة، بإمارة الشارقة، إضافة إلى مشروعنا الجديد والذي سنعلن عنه خلال وقتٍ قريب».

جديرٌ بالذكر أن مكتب مبيعات أرادَ بأبوظبي يقع في الطابق الثاني عشر، برج المكاتب رقم (3)، بأبراج الاتحاد، ويستقبل العملاء والمهتمين بين العاشرة صباحاً والسابعة مساءً من السبت وحتى الخميس. ويمثل المكتب الجديد مكتب الشركة الرابع إلى جانب مكاتب أرادَ بالجادة ومساكن نَسمَة في الشارقة ومكتبها الرئيسي بدبي فستيفال سيتي.

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