بارسيلو الفندقية تطلق مبادرات مستدامة في الإمارات مع بداية 2021

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة بارسيلو الفندقية، السلسلة الفندقية الإسبانية الرائدة على مستوى العالم، عن تطبيق نموذج أعمال مستدام ومبتكر ضمن جميع فنادقها، وقد كانت فنادق ومنتجعات أوكسيدنتال التابعة للعلامة سبّاقةً باتّباع الاستراتيجية المطروحة وإطلاق المبادرات البيئية الرامية إلى المحافظة على الطاقة والمياه، واستخدام منتجات تنظيف صديقة البيئة وتقليل النفايات.

وجسدت فنادق أوكسيدنتال مثل أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج وأوكسيدنتال الشارقة جراند، وأوكسيدنتال الجداف الذي سيفتح أبوابه في فبراير، التزامها اللافت بتقليل تأثيرها السلبي على البيئة وتعزيز خدماتها المستدامة.

ومن جانبها قالت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى مجموعة بارسيلو الفندقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «نهدف في مجموعة بارسيلو للفنادق إلى تصدر نهج الاستدامة في قطاع الضيافة من أجل ضمان توفير بيئة آمنة لضيوف فنادقنا في الفترة الراهنة واللاحقة. لقد أتاح طرح هذه الاستراتيجية الشاملة أمامنا إمكانية تحديد إطار واضح لإطلاق مزيدٍ من المبادرات المستدامة في المستقبل».

وفي معرض تعليقه، قال أحمد أبي العلا، مدير العمليات لدى مجموعة بارسيلو الفندقية: «لطالما شكلت الاستدامة محور اهتمام جوهري بالنسبة لنا، وتوجهنا البيئي هذا العام لا يختلف عن سابقه على الإطلاق.

تم تصميم فندق أوكسيدينتال الجداف الذي سيطلق خدماته في فبراير عام 2021 وفق نهجٍ مستدامٍ يحافظ على الطاقة، إذ سيجري تشغيل سخانات المياه باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، وسيتم اعتماد مضخات وصنابير ذات تدفق منخفض في الحمامات العامة للحدّ من هدر المياه، وتجسد هذه الخطوات بعض الأمثلة التي تعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في فنادق مجموعتنا».

وتعمل فنادق أوكسيدنتال على تقليل استخدام الطاقة والارتقاء بتجربة الضيوف سواءً في العمليات الرئيسية أو عبر أنظمة الإضاءة ومعدات تكييف الهواء؛ حيث تم تزويد الممرات والمناطق العامة ومواقف السيارات بأجهزة استشعار الحركة المتصلة مع أنظمة الضوء، ما يقلل من مشكلة هدر الطاقة الكهربائية، كما تم تركيب مصابيح الإضاءة التي تعمل بتقنية LED الموفرة للطاقة وأضواء الأمان الشمسية ضمن مساحات عديدة في الفنادق.

وبدوره، قال خوسيه مانويل جالافاتي سانتوس، مساعد المدير العام لفندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج: «نحرص في فندقنا، كما هو الحال في جميع وجهات مجموعة بارسيلو الفندقية، على القيام بدورنا المتمثل في المساهمة ببناء مستقبل أكثر استدامة على أكمل وجه.

نستطيع من خلال تطبيق هذه المبادرات البيئية تحقيق الأهداف المرجوّة من جانبنا، إلى جانب تقديم تجربة أكثر حداثة ومرونة واستدامة لضيوفنا وطاقم العمل.

ويعتمد الفندق اتباع أفضل الممارسات الفعالة لتقليل استهلاك المياه في غرف الضيوف ومرافق غسيل الملابس والمطابخ وأحواض السباحة، إذ تم تزويد المغاسل العامة في جميع الفنادق بصنابير مياه تعمل بواسطة حسّاس الحركة، كما تعتمد أنظمة ري الحدائق على تقنية التنقيط للحدّ من هدر المياه».

توجَّه فندقا أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج وأوكسيدنتال الشارقة جراند نحو استخدام منتجات التنظيف التي تحمل شعار العلامة البيئية الأوروبية انطلاقاً من أهمية توفير مستلزمات صديقة للبيئة وآمنة للضيوف والموظفين، وقد ساهم استخدام منتجات التنظيف صديقة البيئة في الفنادق بتقليل التأثير السلبي على البيئة بشكل كبير وتقليص استخدام المواد الكيميائية الخطيرة ونفايات التعليب والتغليف والحد من المخاطر الصحية.

تتطلع مجموعة بارسيلو الفندقية إلى عام 2021 بنظرةٍ إيجابيةٍ ومتفائلةٍ، وتتعهد بمواصلة حرصها على التقيد بالمعايير العالمية وتعزيز حضورها كلاعبٍ رائدٍ ضمن مشهد الضيافة المستدام.

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