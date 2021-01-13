«كاليغو» تستحوذ على «نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أن شركة «كاليغو هولنغز ليمتد» التابعة لمحفظتها الاستثمارية، وهي أول مزود لخدمات البيانات المُدارة من طرف إلى طرف في العالم، استحوذت على «نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز»، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقدّم خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية، ولديها مقرّات في مانشستر وبرمنغهام وليستر وهيميل هيمبستيد.

أُنشئت «كاليغو»، التي يقع مقرها الرئيسي في جزيرة جيرزي عام 2012، وهي تضع البيانات وخصوصيتها في صلب مجموعة فريدة من خدمات البيانات المُدارة للشركات التي تعمل على تحسين البيانات وحمايتها في كل نقطة من مسارها عبر المؤسسة.

وتشمل أنشطة الشركة الخدمات المعلوماتية المُدارة التي تركز على الخصوصية والأمان؛ أول منصة سحابية عامة في العالم تم تصميمها مع مراعاة الخصوصية؛ خدمات الالتزام بخصوصية البيانات المتطورة؛ وخدمات وأدوات التعلم الآلي مع مراعاة الخصوصية خلال التصميم.

ويمثل استحواذ «كاليغو» على «نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز» التاسع لها في ثلاث سنوات والرابع عام 2020، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير خبراتها في السوق النشطة لخدمات البيانات المُدارة.

ويشكل ضم «نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز» جزءاً راسخاً من طموحات «كاليغو» لتعزيز وجودها المحلي في جميع أنحاء المملكة المتحدة في موازاة تعزيز المهارات والقدرات التي يمكن توفيرها لعملائها في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وتطوير عملية تقديم كل ما في مجموعتها من خدمات البيانات المدارة.

وقال غيلبرت كامينيسكي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة في «إنفستكورب تكنولوجي»: استثمرنا في «كاليغو» بسبب مكانتها القوية في السوق الجذابة للغاية للخدمات المدارة وخصوصية البيانات.

ويعزّز هذا الاستحواذ وجهة نظرنا القائلة إن ما تقدّمه كاليغو وفريق الإدارة المتمرس سيواصل توفير فرص النمو العضوية وغير العضوية. ونحن سعداء بكيفية قيام الفريق الماهر في كاليغو بترسيخ الشركة كشركة عالمية رائدة في سوق الخدمات المدارة التي تركز على الخصوصية ومواصلة تحديد أهداف الاستحواذ في البيئة الحالية.

من جهته، قال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعمان في إنفستكورب للثروات الخاصة: تدأب كاليغو على تقديم فرص النمو التي اجتذبت إنفستكورب إلى الاستثمار فيها عام 2016. وقد أدت الخبرة العميقة في سوق التكنولوجيا لفريقنا جنباً إلى جنب مع الجهود الدؤوبة لفريق إدارة كاليغو لتوسيع الشركة إلى عام مثير للإعجاب من النمو القائم على الاستحواذ. ونحن نتطلع إلى مساعدة الشركة في الاستفادة من هذا الزخم القوي في العام الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز