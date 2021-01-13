اكسبو 2020 دبي يفوز بجائزة «سيف الشرف» البريطاني

المصدر: دبي - البيان

حاز إكسبو 2020 دبي جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، وذلك تقديراً لالتزام الحدث الدولي المرتقب في دبي بضمان صحة أفراد القوى العاملة لديه، وسلامتهم، ولياقتهم. وأصبح إكسبو 2020 بهذا واحداً من 66 مؤسسة من جميع أنحاء العالم حصدت الجائزة المرموقة في العام 2020.

ومجلس السلامة البريطاني واحد من هيئات الصحة والسلامة الرائدة في العالم، إذ تقدم المنظمة الخيرية الكائنة في مدينة لندن دورات تدريبية في أكثر من 50 بلداً، ويمثل العام 2020 العام الذي قُدِّمَت فيه جوائز «سيف الشرف» للتميّز في إدارة الصحة والسلامة للمرة الـ41 على التوالي.

ولكي تتأهل أي مؤسسة للحصول على الجائزة، عليها حصد تقييم خمس نجوم في مخطط مجلس السلامة البريطاني للتدقيق في مجال الصحة والسلامة المعترف به دولياً، وهو ما حصل عليه بجدارة إكسبو دبي في العام 2020.

وقال د. روب كولينغ، رئيس عمليات الصحة والسلامة في إكسبو 2020: «إن صحة أفراد القوى العاملة لدينا، وسلامتهم، ورفاهيتهم تمثل أولويتنا القصوى في إكسبو 2020، ونشعر بفخر كبير لحصول جهودنا المتواصلة على تقدير مجلس السلامة البريطاني المتمثل في جائزة «سيف الشرف» المرموقة».

وأضاف قائلاً: «نأخذ مسؤولياتنا تجاه عمالنا على محمل الجد، ويلتزم فريق العمل في إكسبو 2020 التزاماً كاملاً باتباع السياسات التي وضعناها ضمن استراتيجيتنا ’معا أفضل‘. ويمثل ذلك مقاربة شاملة تجاه صحة أفراد القوى العاملة، وسلامتهم، ولياقتهم، تسعى إلى إرساء القيم، وتتسم بالإيجابية، والأهم أنها مصممة لإرساء معايير سلامة جديدة أعلى على مستوى القطاع بأكمله. ويقضي هدفنا النهائي بأن تفضي هذه السياسات إلى توليد إرث سيواصل رسم ملامح قطاع البناء على المدى البعيد، بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020».

وقال السيّد لورنس ووترمان، رئيس مجلس إدارة مجلس السلامة البريطاني: «نيابة عن مجلس الأمناء وطاقم العمل في مجلس السلامة البريطاني، أود تهنئة إكسبو 2020 دبي على تحقيقه أرفع المعايير في مجال إدارة الصحة والسلامة. ويتطلب تحقيق هذا التميّز التزاما ودرجة احترافية فعليين. ويسرنا دعم إكسبو 2020 في هذا الإنجاز، لا سيّما أنه تحقق في عام لم نشهد مثله من ذي قبل، وتحديدا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19».

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