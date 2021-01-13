دبي موطن أول منتجع فاخر عائم في العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قصر البحر منتجع عائم سيكون الأول من نوعه في العالم وسيقدم خدماته المميزة من دبي، حيث لا عجب أن تكون المدينة موطن أفخر أماكن السكن والإقامة بعد أن توّجت وجهت كل محبي الفخامة، وفق ما ذكر موقع "آسيا تاتلر" المتخصص بالسفر.

المنتجع الفاخر الذي سيعرف باسم قصر البحر فندق مترف وحيد من نوعه في العالم، تتولى عملية بنائه بحسب موقع "لونلي بلانيت" شركة "سيغيت شيبيارد" الإماراتية المتخصصة ببناء السفن.

ويتألف المنتجع الفاخر من فندق محاط بستة منازل عائمة صنعت جميعها مجهزةً لتنفصل وتبحر بشكل مستقل. كما اعتمد التصميم الموقع من علامة "أستون مارتن" المميزة الزجاج في الأرضيات والأثاث، وأضفت الكماليات الفاخرة لمسةً تجعل الإقامة لا تنسى. أضف إلى أن الشركة رمت لبناء منتجع صديق للبيئة بديل عن المساكن العائمة على المياه وعملت على تجهيزه بأنظمة ذكية أوتوماتيكية، وفلاتر هواء ذاتية التعقيم، وألواح للطاقة الشمسية وأنظمة مدمجة لإعادة تدوير للنفايات.

وأشار محمد البحراوي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سيغيت شيبيارد" بالقول: " أعتقد أن هذا النوع من المشاريع سيحدث انفجاراً في عالم السياحة." وإذ أكد بأن البناء قد وصل إلى المراحل الأخيرة، سيما أن حوالي 65 بالمئة من عملية البناء قد اكتملت، لا يزال ينتظر من الشركة أن تنشر بشكل رسمي موعد الافتتاح وتصدر معلومات أكثر عن المشروع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز