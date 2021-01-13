الحبتور يطرح برج آمنه للبيع في السوق

المصدر: دبي - البيان

أطلق خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، برج آمنه للبيع في السوق خلال حفل استقبال أُقيم في البرج التابع للمجموعة السكنية في الحبتور سيتي.

يقع برج آمنه المكون من 73 طابقاً في قلب دبي وعلى ضفاف قناة دبي المائية، وهو البرج الثالث والأخير في المجموعة السكنية الذي يتم طرح وحداته للبيع في السوق. يضم البرج 537 وحدة سكنية فخمة منها 4 بنتهاوس فائقة الفخامة.

في قلب المشروع الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع، تتكون المجموعة السكنية من ثلاثة أبراج فخمة، نوره وآمنه وميره، حيث تضم المباني الشاهقة الثلاثة 1460 شقة فخمة. تتميز الوحدات التي تتراوح من غرفة واحدة إلى سبع غرف، بإطلالات خلابة على أفق دبي الشهير. وتحتوي كل غرفة على حمام بداخلها. وبإمكان سكان الشقق أيضاً الإفادة من طابق حوض السباحة الذي يشبه المنتجعات ويُعتبَر الأكبر في المنطقة، إذ تفوق مساحته 120 ألف قدم مربع.

وقد علّق خلف الحبتور: «يسعدني أن أعلن أننا شهدنا خلال الجائحة طلباً قوياً على العقارات التابعة لمجموعتنا، من المستثمرين المحليين والدوليين على السواء. يثق المستثمرون في قيمة عقارات دبي، لا سيما العقارات التي تتميز بجودتها العالية وموقعها المتميز».

أضاف الحبتور: «قررنا إطلاق برج آمنه اليوم لتأكيد ثقتنا بسوق دبي. لا مثيل لهذا المشروع في أي مكان آخر في العالم. إنه مشروع فريد من نوعه بسبب موقعه على ضفاف قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد. إنها وجهةٌ لا تضاهى في عالم اللايفستايل، مع مرافق استثنائية. بإمكان سكان الشقق الإفادة من الخدمات التي تُقدّمها الفنادق الدولية الثلاثة في مجمع الحبتور سيتي. والاستمتاع بالعرض المسرحي العالمي لابيرل».

يتمتع سكان الشقق بوصول حصري إلى خدمات ومرافق من الطراز الأول، منها طابق حوض السباحة والمنصة الترفيهية الأكبر في الإمارات، وقاعة رياضة مجهّزة بأحدث المعدات، ومركزا سبا يتميزان بفخامتهما، والعديد من المطاعم والمقاهي، وأكاديمية الحبتور للتنس التي تتضمن ملعباً مغلقاً بما يتيح ممارسة رياضة التنس على مدار العام، ومحطة بحرية تابعة لهيئة الطرق والمواصلات عند قناة دبي المائية.

إضافة إلى ذلك، يستطيع سكان الشقق الإفادة من الخدمات التي تُقدّمها الفنادق الثلاثة المصنَّفة 5 نجوم في المجمع (حبتور بالاس دبي، LXR Hotels & Resorts؛ وV Hotel (في هوتيل دبي)، مجموعة Curio؛ وهيلتون دبي الحبتور سيتي)، كما يمكنهم مشاهدة عرض لابيرل، وهو العرض المائي الدائم الأول في المنطقة وقد أُعِدّ خصيصاً للمجمع، وتناول الطعام في الأتريوم والبولفارد، حيث يمكنهم الاختيار من مجموعة منوّعة من الأطباق والمأكولات الدولية.

يقع مجمع الحبتور سيتي على مقربة من المعالم الشهيرة في دبي، والمستشفيات والمدارس، والخليج التجاري ووسط المدينة، وعلى بعد مسافة قصيرة في السيارة من مطارَي دبي.

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