طرح تذاكر مهرجان طيران الإمارات للآداب 2021 للبيع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الأدبي الأول في المنطقة والذي سيقام في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير، عن طرح تذاكر الفعاليات للبيع غداً الخميس الموافق 14 يناير في تمام الساعة 12:00 مساءً، بمشاركة نخبة متميزة من الأدباء والمبدعين والمفكرين والشخصيات المؤثرة مثل ملالا، الناشطة الحائزة على جائزة نوبل، والمرشحتين لجائزة البوكر أفني دوشي، مؤلفة رواية "سكر محروق"، وأوينكان بريثويت مؤلفة رواية "أختي السفاحة". ومن أبرز الكتّاب المشاركين المعروفين على مستوى العالم: أليف شافاك، وأمين معلوف، وليمن سيساي.

يضم برنامج المهرجان مجموعة من الموضوعات الرائعة المثيرة لاهتمام القرّاء وغير القرّاء على حد سواء، وستكون هناك عروض حية وجلسات افتراضية خلال عطلات نهاية الأسبوع على مدار ثلاثة أسابيع، في ثلاثة أماكن مختلفة:

• مركز جميل للفنون، الذي يستضيف عطلة نهاية الأسبوع الأولى في الفترة من 29 إلى 30 يناير.

• فعاليات المهرجان الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الثاني في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير.

• السركال أفنيو، الذي يستضيف فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

ومن بين الأسماء التي أُعلن عن مشاركتها، الفنانة البارعة والرائدة إيرما بوم والتي ستشارك في فعاليات مركز جميل للفنون. وقد وصفت إيرما بأنها "ملكة الكتب"، وقد كان نهجها التجريبي الجريء في إنجاز أكثر من 300 كتاب سبباً في أن تصبح أصغر الحائزين على جائزة غوتنبرغ. ستقدم إيرما مجموعة مختارة من كتبها المحفوظة في المجموعة الدائمة في متحف الفن الحديث بمدينة نيويورك.

كما يستضيف المهرجان الكاتب الكويتي عبدالله البصيص، في جلسة حول الأعمال الروائية في العالم العربي ودورها في الكشف عن المعايير الاجتماعية. عادةً ما يستكشف البصيص، من خلال رواياته، أغوار النفس البشرية. إذ تتعمق روايتي "قاف قاتل، سين سعيد" و"طعم الذئب"، في المواقف السياسية والثقافية التي شكلت هوية مجتمع الكويت.

بينما سيحرص الكتّاب الواعدون على حضور ورشة عمل بعنوان "فن المفاجأة في الحبكة الروائية" مع كاتبة أدب الجريمة والحائزة على العديد من الجوائز كلير ماكينتوش، في انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والتي ستعلمكم تقنيات التفكير المطلوبة عند الكتابة في هذا النوع المثير من الأدب.

يشارك الكاتب الكويتي الشهير طالب الرفاعي في جلسة حوارية مع الكاتب أمين معلوف، حول كيفية تقديم الموضوعات المعقدة من خلال الأعمال الروائية.

أما عن دانا الدجاني، الكاتبة والفنانة والناشطة الفلسطينية الحائزة على العديد من الجوائز، فينقسم أداءها الشعري إلى جزئين: جزء يتضمن الكلمة المنطوقة وجزء يتضمن العرض الفردي، تنقل فيه دانا تجربة عرض فريدة ومُميزة للجمهور.

ومن المواهب المحلية المُميزة، يستضيف المهرجان الكاتب والشاعر الإماراتي سلطان العميمي الذي صدر له 4

مجموعات قصصية والعديد من الأعمال الروائية وغير الروائية.

العديد من الجلسات مستوحاة من موضوع مهرجان 2021، "لنغير الحكاية"، الذي يعبر عن روح الفترة الحالية. ويقدم البرنامج المرح العائلي، والمناقشات الثرية والممتعة، والأفكار المهلمة والعروض التفاعلية التي تركز على الكتب والفن والعلوم والشؤون المعاصرة والعروض السينمائية، وفن الطهو.

وفي إطار الالتزام بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي، وسوف يتم طرح عدد محدود من التذاكر لكل جلسة من الجلسات، لذلك نوصي بالحجز المبكر لضمان المقاعد. وتذكروا أن الحضور يتطلب الحصول على التذاكر حتى للجلسات المجانية، وذلك لنتمكن من تحديد عدد الزوار.

تبدأ أسعار التذاكر من 60 درهماً إماراتياً لجلسات الكبار، و40 درهماً إماراتياً لجلسات الأطفال و100 درهم إماراتي للبطاقة الرقمية لمشاهدة جلسات البث المباشر من المنزل. وسيتم بث 10 جلسات، على الأقل، مباشرةً من فعاليات المهرجان الكبرى في انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

يلتزم المهرجان التزاماً تاماً بجميع لوائح وإرشادات هيئة دبي للصحة بهدف الوقاية من "كوفيد-19". وسوف يطبق كافة إجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن الثلاثة التي تقام فيها الفعاليات، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الوقائية من فيروس "كوفيد19 – " مثل الالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم الشامل والمستمر. يمكن الاطلاع على التفاصيل كاملة على الموقع الإلكتروني لمهرجان طيران الإمارات للآداب.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والمهرجان بالشراكة مع الراعيين المؤسسين، طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المختصة بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة.

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