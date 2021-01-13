1.03 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو 1 تريليون و33 مليار و314 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بوزن إجمالي للتجارة 159 مليون و181 ألف طن، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن الصادرات غير النفطية بلغت قيمتها 191 مليار و322 مليون درهم في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي بوزن قدره 66 مليون و432 ألف طن، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 269 مليار و104 مليون درهم بوزن 13 مليون و733 ألف طن، ووصلت الواردات إلى 572 مليار و888 مليون درهم بوزن قدره 79 مليون و16 ألف طن في الفترة ذاتها.

وبحسب التنافسية والإحصاء، حلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 124.45 مليار درهم بوزن 11.7 ملايين طن، وثانياً المملكة العربية السعودية بقيمة 90.8 مليار درهم بوزن 8.5 ملايين طن، وثالثاً الهند بقيمة 70 مليار درهم وبوزن 26.25 مليون طن، ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 60.08 مليار درهم وبوزن 3.6 ملايين طن، وخامساً سويسرا بنحو 41.4 مليار درهم بوزن 33.4 ألف طن.

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