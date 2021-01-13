"أرابتك" تعين مستشارين لبيع شركتين تابعتين لها

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن أنها بدأت النظر في الطرق المتاحة لها للمحافظة على قيمة أصول التصفية حماية لمصالح جميع دائنيها، حيث تشمل المسارات المحتملة بيع بعض الشركات التابعة (بما في ذلك شركة الهدف للاستشارات الهندسة) و(شركة أرابتك للخدمات الهندسية) من خلال دعوة العديد من المستثمرين لتقديم عروض شراء.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء في افصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، إنها قامت بتعيين شركة "deNovo" كمستشار فيما يتعلق بشركة الهدف، وشركة "Lumina" لتقديم الاستشارات بالنسبة لشركة "أرابتك للخدمات الهندسية" لمساعدة الشركة في ذلك.

وأضافت أنه في حالة الاتفاق على بيع أي من الشركات التابعة للشركة أو أصول هذه الشركات التابعة، فإن عملية بيع من هذا القبيل ستخضع للموافقات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة.

وأعلنت الشركة في 17 ديسمبر الماضي عن تقدمها للمحكمة بطلب إشهار إفلاسها وبعض من شركاتها التابعة وتصفية أموالها، وفقاً لقراري الجمعية العمومية في 30 سبتمبر و30 نوفمبر 2020 وقرارات مجلس الإدارة.

وقررت عمومية الشركة في 30 نوفمبر 2020، الاستمرار في عملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً.

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