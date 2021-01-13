«الاتحاد للطيران» تلغي رحلتين إلى مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إلغاء رحلتين من أبوظبي إلى مدريد بسبب سوء الأحول الجوية والتي أدت إلى إغلاق مطار مدريد الدولي.

وأضاف المتحدث رداً على استفسارات «البيان»: "شهدت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY075 المقرر مغادرتها من أبوظبي (AUH) إلى مدريد (MAD)، ورحلة EY076 المقرر مغادرتها من مدريد (MAD) إلى أبوظبي (AUH) يوم 10 يناير إلى تأخير لمدة 72 ساعة وذلك نتيجة إغلاق مطار مدريد الدولي.

وتابع المتحدث: "ونتيجة لهذا التأخير المطول، تم إلغاء الرحلتين بسبب سوء الأحول الجوية في مطار مدريد."

وأوضح المتحدث أن الشركة تتولي تقديم المساعدة لضيوف الرحلة في ترتيبات سفرهم وإعادة الحجز لهم على رحلات الاتحاد للطيران ليومي 13 و14 يناير.

ودعا المتحدث جميع المسافرين مراجعة متطلبات الدخول وبروتوكل فحص مسحة الأنف (بي سي آر) للسفر إلى وجهاتهم النهائية.

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