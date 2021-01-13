فنادق دبي تسجل أقوى أداء منذ بدء «كورونا»

المصدر: دبي – عمرو عادل

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات بأن السوق الفندقي في دبي سجل أعلى مستويات الأداء منذ بداية جائحة «كورونا»، وفقاً للبيانات الأولية لشهر ديسمبر 2020.

وذكرت المؤسسة، في تقرير لها عن أداء قطاع الضيافة بالإمارة، أمس، إن مقاييس الأداء الرئيسية الثلاثة لفنادق دبي اقتربت أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت في تقريرها الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه إلى أن متوسط معدلات الإشغال الفندقي بلغ 71%، خلال ديسمبر الماضي.

وأضافت أن متوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ نحو 609 دراهم، فيما وصل العائد على الغرفة الواحدة إلى نحو 432.34 درهماً.

وأوضحت أن مستوى متوسط سعر الغرفة الفندقية والعائد على الغرفة الواحدة هو الأعلى منذ يناير 2020، بينما كان الإشغال هو الأعلى في السوق منذ فبراير الماضي.

أعلى مستوى يومي

ورصد التقرير أنه وفق البيانات اليومية، شهدت فنادق الإمارة أعلى مستوى يومي في 31 ديسمبر 2020، إذ وصل متوسط نسبة الإشغال لنحو 82%، ووصل متوسط سعر الغرفة في هذا اليوم إلى نحو 1364.6 درهماً، فيما بلغت إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نحو 1119 درهماً.

زوار

واستقبلت دبي نحو 4.94 ملايين زائر دولي حتى شهر نوفمبر الماضي باستثناء شهور الإغلاق بسبب تداعيات «كوفيد 19» خلال شهور أبريل ومايو ويونيو، حيث وصل عدد الزوار في مرحلة ما قبل تفشي الوباء في الربع الأول من عام 2020 نحو 3.84 ملايين زائر دولي، وذلك مع تأثر أعداد الزوار في مارس الماضي.

ومع عودة استقبال السياحة الدولية في دبي، استقبلت دبي من يوليو حتى نوفمبر نحو 1.1 مليون زائر.

بيانات

ووفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بلغ عدد الغرف الفندقية، بنهاية نوفمبر الماضي، 120 ألفاً و204 غرف، من مختلف الفئات ضمن 687 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، وبلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال 11 شهراً نحو 17.78 مليون ليلة.

تصنيف الفنادق

استحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ 41.77 ألف غرفة ضمن 128 فندقاً، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 27%، ومسجلة 32 ألفاً و623 غرفة فندقية ضمن 155 منشأة.

فيما استحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى «3 نجوم» على نحو 17%، بسعة بلغت 20 ألفاً و758 غرفة فندقية، ضمن 219 منشأة فندقية.

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