130 ألف رحلة عبر المطارات الوطنية 2020

المصدر: (دبي ـ عمرو عادل)

أظهرت بيانات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» أن الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد رحلات الطيران خلال عام 2020. وأوضحت بيانات «إيكاو» أن المطارات الوطنية استحوذت على 37.4% من إجمالي الرحلات إلى مطارات المنطقة.

وصل عدد رحلات الطيران خلال ديسمبر الماضي إلى 12.45 ألف رحلة، تضم نحو 3.16 ملايين مقعد، وفق بيانات «إيكاو». وأظهرت البيانات أن عدد رحلات الطيران عبر المطارات الوطنية خلال العام الماضي وصل إلى 129.9 ألف رحلة تضم 34 مليوناً و93 ألف مقعد، بمعدل 356 رحلة يومياً.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط إلى 499.9 ألف رحلة. وعالمياً، وصل إجمالي الرحلات الجوية إلى 30.33 مليون رحلة خلال العام الماضي بنسبة تراجع 34% مقارنة بعام 2019 مع عدد رحلات بلغ نحو 46 مليون رحلة.

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