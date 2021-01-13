«الرقمنة» تقلص فروع البنوك الوطنية إلى 562

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

استمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والإلكترونية، وخفض فروعها التقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرقمي.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن البنوك الوطنية قلّصت عدد فروعها بالدولة إلى 562 فرعاً بنهاية ديسمبر الماضي موزعة على 21 بنكاً، بانخفاض 94 فرعاً، مقابل 656 فرعاً في نهاية ديسمبر 2019، في ظل زيادة التوجه نحو الخدمات الرقمية بسبب جائحة «كورونا»، وأيضاً عمليات الدمج التي تمت بين بعض البنوك ومن بينها دمج أعمال «بنك الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» تحت مظلة «أبوظبي التجاري».

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الفروع بواقع 71 فرعاً، ثم «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي» بواقع 68 فرعاً لكل منهما على حدة، يليه «أبوظبي الأول» 66 فرعاً، و«أبوظبي التجاري» 59 فرعاً، و«مصرف الإمارات الإسلامي» 50 فرعاً، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 32 فرعاً، و«رأس الخيمة الوطني» 27 فرعاً، و«بنك المشرق» 24 فرعاً.

وبقي عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية عند 23 نهاية ديسمبر الماضي، بينما زاد عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 34 وحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز