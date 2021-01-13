دبي 22 عالمياً في العمل عن بُعد

المصدر: دبي - فاتن صبح

حلت دبي في المرتبة 22 ضمن قائمة أفضل 50 مدينة في العمل عن بُعد، بحسب موقع «بيغ سيفن ترافيل» الذي وصف دبي بأنها من بين وجهات السفر الأكثر جذباً في العالم، كما أنها تستقطب أكثر من 200 ألف مغترب من الباحثين عن العمل والرفاهية. وذكر الموقع في تقرير له أن العمل عن بُعد هو المستقبل، إلا أن بعض أماكن العمل تجعل منها الدول مساحات ممتعة للعطاء والإبداع، ودخل كثير منها على لائحة أفضل أمكنة العمل عن بُعد للعام 2021.

وحلت في المرتبة الأولى كأفضل الأماكن للعمل عن بعد، مدينة تالين في إستونيا التي أصدرت تأشيرة جديدة في السنوات الأخيرة تتيح للعاملين المتنقلين العمل عن بُعد في البلاد حتى عام كامل.

أما مدينة تبليسي عاصمة جورجيا فحلت ثانية، علماً أنها أحرزت خطوات متقدمة جداً في عالم العمل المتنقل، كما أنها أصدرت في ضوء الجائحة تأشيرة خاصة بالعاملين عن بُعد. وضمت القائمة بلغراد وبالي وشيانغ ماي وبرلين وسنغافورة وبوينوس أيرس وهانوي وليوبليانا ومراكش والمنامة.

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