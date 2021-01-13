42.6 ألف رخصة جديدة في دبي 2020 بنمو 4 %

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عن إصدار 42640 رخصة جديدة خلال 2020، مقارنةً بـ 40891 رخصة تم إصدارها في 2019، بنمو 4%، ما يؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (27307) بنسبة 64%، تبعتها الأنشطة التجارية (14754) بنسبة 35%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية وعددها 579 رخصة بنسبة 1%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 22.276 رخصة، ثم منطقة ديرة 20.293 رخصة، وأخيراً منطقة حتا 71 رخصة.

وأوضح أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة وصل إلى 346.375 معاملة مقارنةً بـ 337.752 معاملة، بنمو 3%، ما يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 162.762 مقارنةً بـ 141.788 معاملة في 2019 بنمو 15%، ما يؤكد الاستفادة الكبيرة من حزم الحوافز الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم مجتمع الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز