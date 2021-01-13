87 مليار درهم سوق الرهن العقاري في دبي 2020

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

سجل سوق رهن العقارات في دبي، أكثر من 87.2 مليار درهم خلال 2020، طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وقال الخبير العقاري هشام الفار، إن نتائج سوق الرهن، تأكيد واضح لعودة البنوك والمصارف لضخ الأموال في عقارات دبي، لا سيما عقارات الوحدات السكنية والفندقية، والتي بلغ عدد صفقاتها 10499 صفقة رهن.

وطبقاً للبيانات ذاتها، سجلت الفلل السكنية 6098 صفقة، بينما سجلت صفقات الأراضي 2456 صفقة. واستحوذت مناطق محددة على أغلب رهونات عقارات الوحدات السكنية والفندقية، وهي منطقة نخلة جميرا (850 صفقة بقيمة 1.9 مليار درهم)، تلتها مرسى دبي (1365 صفقة بقيمة 1.5 مليار)، ثم منطقة برج خليفة (321 صفقة بقيمة 695 مليوناً)، تلتها منطقة الخليج التجاري (482 صفقة بقيمة 609 ملايين درهم).

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