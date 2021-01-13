أقوى أداء لفنادق دبي منذ بداية الجائحة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية بأن السوق الفندقية في دبي سجلت أفضل أداء منذ بداية جائحة «كوفيد 19» وفقاً للبيانات الأولية لشهر ديسمبر 2020. وذكرت المؤسسة في تقرير أن مقاييس الأداء الرئيسية الثلاثة لفنادق دبي اقتربت أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشارت إلى أن متوسط معدلات الإشغال الفندقي بلغ 71%، خلال ديسمبر الماضي. وأضافت أن متوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ نحو 609 دراهم، فيما وصل العائد على الغرفة الواحدة إلى نحو 432.34 درهماً. وأوضحت أن مستوى متوسط سعر الغرفة الفندقية والعائد على الغرفة الواحدة هو الأعلى منذ يناير 2020، بينما كان الإشغال هو الأعلى في السوق منذ فبراير الماضي.

ورصد التقرير، أنه وفق البيانات اليومية، شهدت فنادق الإمارة أعلى مستوى يومي في 31 ديسمبر 2020 إذ وصل متوسط نسبة الإشغال لنحو 82%، ووصل متوسط سعر الغرفة في هذا اليوم إلى نحو 1364.6 درهماً، فيما بلغت إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نحو 1119 درهماً.

واستقبلت دبي 4.94 ملايين زائر دولي حتى نوفمبر الماضي باستثناء شهور الإغلاق بسبب تداعيات الجائحة خلال شهور أبريل ومايو ويونيو، حيث وصل عدد الزوّار في مرحلة ما قبل تفشي الوباء في الربع الأول 2020 نحو 3.84 ملايين زائر دولي، مع تأثر أعداد الزوار في مارس الماضي.

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