منتدى الطاقة العالمي ينطلق افتراضياً 19 يناير

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم المجلس الأطلسي النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، خلال الفترة من 19 ـ 22 يناير الجاري افتراضياً، في إطار تفاعلي مبتكر، بمشاركة أبرز الشخصيات الحكومية ونخبة من التنفيذيين في القطاع ووزراء الطاقة، وقادة الفكر العالميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة، التي نواجهها الآن جراء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى؛ متوقعاً أن يسهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة».

وأضاف: إن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصّة مهمّة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.

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