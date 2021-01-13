حوالة بـ 186 درهماً تتوّج المليونير السابع من «الأنصاري»

المصدر: ( دبي – البيان)

أعلنت «الأنصاري للصرافة» تتويج المليونير السابع خلال حفل سحب مباشر أقيم مؤخراً، في ختام حملة «مكافآت شتاء 2020».

وحازت نينا المنى سانشيز، 32 عاماً وتعمل في فندق كموظفة خدمة ضيوف، على الجائزة الكبرى بعد إرسالها حوالة مالية بقيمة 186 درهماً لوالدها في الفلبين.

وأعلنت الشركة عن فوز «اخيل موهان كومار» بسيارة «Lexus»، فيما فاز كل من نيرمال كومار وجيتيندرا باندي بجائزة نصف كيلو من الذهب لكل منهما.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»: «شهدت مكافآت شتاء 2020 إقبالاً واسعاً على الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها جائحة كورونا .

ويعكس الإقبال ثقة عملائنا بمستوى خدماتنا والتي تتماشى مع سعينا لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في حياتهم».

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