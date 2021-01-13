الشارقة لإدارة الأصول تطلق منصة «شرّاي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، منصة وتطبيق «شرّاي»، بهدف دعم عمليات بيع وشراء السيارات في سوق الحراج بالشارقة وتسهيل عمليات تجارة السيارات ودفع الاقتصاد من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للشارقة وأهدافها القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشركة: نسعى إلى توفير وإطلاق مشاريع نوعية وبناء اقتصاد تنافسي وتحقيق معدلات عالية ومتميزة في الإقبال على منصاتها الرقمية في ظل حرصها على تحقيق وترجمة استراتيجياتها، وتطبيق رؤيتها من أجل زيادة العائدات من أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول.

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