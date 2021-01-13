مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

تعمل اثنتان من أهم الجهات العالمية المعنية بتمكين الشركات الناشئة على إطلاق سلسلة من البرامج الحيوية في أبوظبي لتسريع فرص النمو المتاحة أمام هذه الشركات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

وعقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات مع كل من «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تزود مؤسسي الشركات الجديدة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية لتوسعة نطاق أعمالهم بنجاح.

وقامت أبوظبي ببناء بيئة أعمال مواتية تركز على المواهب الواعدة لمساعدة الشركات الناشئة المبتكرة على الوصول إلى النجاحات التي تنشدها في الإمارة، واحتلت بفضل ذلك المرتبة الثانية عشرة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2020.

وبهدف المحافظة على زخم تطور منظومة الابتكار في الإمارة يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كل من «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتمكين الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالتمويل الاستراتيجي اللازم لمشاريعها الرئيسة.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «وضعت أبوظبي الأسس الصحيحة لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى كل الفرص والوسائل التي تساعدهم على تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

ونؤكد التزامنا بتعزيز دعمنا للمستثمرين والمبتكرين خلال 2021، وهو ما يتجسد في اتفاقيات التعاون الجديدة الموقعة مع جهات وبرامج تمكين من أنحاء العالم». وقال سيد حشيش، المدير العام لـ «مايكروسوفت الإمارات»: «تلعب الشركات الناشئة دوراً محورياً في الدفع قدماً بعجلة الابتكار وتسريع النمو ، وأصبحت أبوظبي منصة لإطلاق أفكار وابتكارات هذه الشركات وتوسيع نطاقها على مستوى العالم.

وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعكس عمق التزامنا بأن نكون الشريك التكنولوجي العالمي الداعم لمسيرة نمو وتطور رواد الأعمال الواعدين، وأن نساهم في تأسيس أعمال وشركات تحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية».

وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بلاج آند بلاي»: فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لمواصلة دعم المواهب والشركات التكنولوجية الواعدة ومساعدتها على النمو.

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