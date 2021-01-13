640 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 640 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 116 مبايعة بقيمة 317.79 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 151.63 مليون درهم، و98 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 166.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 89 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 225.81 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 172.32 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 53.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 140 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 97.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم.

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