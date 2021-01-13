الأسهم تحافظ على الصعود بدعم البنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حافظت الأسهم المحلية على مسارها الصاعد لتبقى في الدائرة الخضراء بختام جلسة أمس، مدعومة في الأساس بمكاسب أسهم البنوك، فيما نالت عمليات جني أرباح مستحقة من أسهم العقار.

وارتفع سوق دبي 0.09% متجاوزاً حاجز 2700 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير الماضي ليغلق عند 2701.15 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك والنقل، كما زاد سوق أبوظبي 0.39% إلى 5258.16 نقطة على وقع مكاسب البنوك والاتصالات والسلع والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 855.7 مليون درهم منها 372.87 مليوناً في دبي و482.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 474.12 مليون سهم موزعة بواقع 367.12 مليوناً في دبي و107 ملايين في أبوظبي من خلال 7710 صفقات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.95% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.23% و«الإمارات دبي الوطني» 0.89%، ونما قطاع النقل 0.06% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.71% و«الخليج للملاحة» 5.05% فيما انخفض «أرامكس» 0.68%.

ونزل قطاع العقار 0.75% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.49% و«إعمار للتطوير» 1.31% و«إعمار مولز» 1.02% و«داماك» 2.02% فيما ارتفع «ديار» 1%% واستقر «الاتحاد العقارية»، وهبط قطاع الاستثمار 0.68% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 1.16% و«شعاع كابيتال» 0.96% بينما صعد «دبي المالي» 0.85%.

هيّمن «سوق دبي المالي» على النشاط مستقطباً 73.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 49 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 46.8 مليون درهم، وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.05%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.73%، وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

عزّز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.87% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1%، وزاد قطاع الاتصالات 0.8% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع العقار 1.08% مع تراجع «الدار» 1.22% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 1.23%، وهبط قطاع الاستثمار 0.13% مع تراجع «الواحة كابيتال» 0.8% و«إشراق» 1.49% فيما استقر «العالمية القابضة»، وتراجع قطاع الطاقة 0.3% مع هبوط «دانة غاز» 1.25% فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع».

وتزعّم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 129.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 92 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 69.17 مليون درهم، وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع بنسبة 6.71%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.95%، ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 26.46 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

تباين

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 7.2 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 7.2 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم.

إفصاحات

★ أعلنت شركة «إعمار مولز»، استقالة راجيف سوري من منصبه كمسؤول في الشركة بأثر فوري، وتولي أميت جاين مسؤولياته حتى إشعار آخر.

★ تم قبول استقالة فاهم محمد أحمد الكوك شحي من عضوية مجلس إدارة شركة «تكافل الإمارات» اعتباراً من يوم 10 يناير الجاري.

★ أعلنت شركة «أجيليتي»، أنه لا يوجد لديها أي معلومة جوهرية أو أي تطورات حدثت أخيراً من شأنها التأثير على الشركة بالشكل الذي ترتب عليه النشاط غير الاعتيادي على أسهمها في يوم 11 يناير الجاري.

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