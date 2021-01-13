فالترانس عضو بـ«الإمارات للمستثمرين بالخارج»

المصدر: (دبي - البيان)

انضمت شركة فالترانس، المتخصصة في صناعة النقل لعضوية «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، الذي يضم في عضويته ائتلاف من كبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية.

وتم التوقيع على انضمام العضوية أول من أمس في دبي، بحضور الشيخ سعود بن سهيل آل مكتوم عضو مجلس إدارة فالترانس وجمال سيف الجروان، الأمين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومنصور خليفة الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة فالترانس وعماد علم الدين، المدير العام لشركة فالترانس، وأيمن الحناوي، مدير إدارة الاتصال والشؤون الحكومية بمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

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