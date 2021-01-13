«الإمارات دبي الوطني» يحفّز عادات الادخار

المصدر: (دبي - البيان)

يقدم «الإمارات دبي الوطني» لعملائه فرصة الفوز بجوائز فاخرة تشمل 3 سيارات بنتلي بينتايجا و 75 ساعة «بريتلينغ أفياتور 8» ضمن حملة ترويجية تستمر حتى 31 مايو ويمكن للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة المشاركة فيها وتقدم سحوبات حصرية على الجوائز للعملاء من مواطني الإمارات.

ويقدم البنك لعملائه الحاليين والجدد ممن يحتفظون بأرصدة لا يقل متوسطها عن 100 ألف درهم فرصة الفوز بواحدة من 3 سيارات بنتلي بينتايجا ولقاء كل 50 ألف درهم إضافية يودعها العملاء في الحساب الجاري أو حساب التوفير أو 100 ألف درهم إضافية يودعونها في حساب التوفير الذكي أو الوديعة الثابتة خلال الحملة يتأهل العملاء لفرصة إضافية في السحوبات.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات للبنك: يسعدنا إطلاق موسم جديد من حملتنا الترويجية الشهيرة «ادخر. اربح. انطلق» التي تهدف إلى تشجيع العملاء على الادخار. وباعتبارنا البنك المفضل في الإمارات للأفراد والشركات على حد سواء.

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