«مركز دبي المالي» يطلق منصة تدريب للاستثمار المستدام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عن تعاونها مع أكاديمية كاندريام المعنية بالتوعية حول الاستثمار المستدام والمسؤول، وتأتي الشراكة تعزيزاً لجهود دبي في تعزيز مكانتها بصفتها المدينة المالية الأكثر استدامة في المنطقة، ومواصلة تطوير مهارات رأس المال البشري اللازمة من أجل المستقبل.

وتمهّد الشراكة لإطلاق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم للتدريب على مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول. وتواكب الشراكة بين الجانبين رؤية الإمارات 2021 الرامية لبناء اقتصاد المعرفة التنافسي عبر تطوير القدرات المحلية والاستثمار في التعليم.

وتأسست أكاديمية كاندريام عام 2017، بهدف زيادة الوعي والتثقيف بأصول ومبادئ الاستثمار المسؤول، من خلال منصة رقمية مبتكرة تقدم محتوى قابلاً للتنفيذ، وتضم 5,550 عضواً من 30 دولة حول العالم، وهي مفتوحة ومجانية للجميع.

ملامح المستقبل

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيسة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: «يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المدينة المالية الأكثر استدامة في المنطقة، وتطبيق رؤيتها في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المالي. ويساعد تعاوننا مع أكاديمية كاندريام في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتزويد الجيل الجديد من المواهب بالمهارات اللازمة لقيادة التحول في القطاع المالي».

تحولات متسارعة

وقال دايفيد سيزوبرينا، رئيس تطوير عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في أكاديمية كاندريام: «يشهد العالم تحولات متسارعة على صعيد البيئة والمجتمع والاقتصاد، الأمر الذي يظهر الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حلول تسهم في تسريع التغيير المستدام.

ويلعب المستثمرون والقطاع المالي بشكل أوسع دوراً محورياً في توفير رأس المال بشكل مختلف لتطوير الاقتصاد المستدام والمسؤول، لذا يسعدنا التعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى مشاركة خبرتنا في الاستثمار المسؤول مع كل الشركات في مجتمع المركز المالي».

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