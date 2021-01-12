مجموعة ألف تطلق "سما ريزيدنس" في مشروع "الممشى" بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مجموعة ألف - الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة وتطوير الوجهات الترفيهية - تجربة جديدة في مشروع الممشى "سما ريزيدنس" الخيار الأمثل للعيش والاستثمار في وحدات سكنية مميزة مفروشة بالكامل لأول مرة في إمارة الشارقة صممت لتناسب كافة الأغراض السكنية والاستثمارية مع مراعاة الاهتمام بأدق التفاصيل.

ويتمتع "سما ريزيدنس" في الممشى بموقعه الاستراتيجي القريب من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية والعديد من الوجهات المميزة النابضة بالحياة في الشارقة و تبلغ عدد الوحدات السكنية في "سما ريزيدنس" 127 وحدة سكنية بتسعة تصاميم مختلفة.

وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف : يمثل "سما ريزيدنس" تجربة جديدة من المجموعة وإضافة نوعية لمشروع الممشى التي جاءت نتيجة للنجاح الباهر الذي حققه المشروع والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الرائدة للراغبين في العيش والاستثمار في إمارة الشارقة .

وأضاف عطايا : تسعى مجموعة ألف لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي كما تعمل المجموعة باستمرار على تطبيق أفضل المفاهيم في العمارة الحديثة والممارسات العصرية التي تواكب التطور المستمر لإمارة الشارقة وتأتي إضافة "سما ريزيدنس" إلى محفظتنا المتنوعة التي تضم مشاريع محلية تتميز بمعايير عالمية تخدم قطاعات السكن والتجزئة والأعمال والترفيه وتوفر أرقى أساليب الحياة المعاصرة في إمارة الشارقة.

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