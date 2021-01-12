طائرات "الدرون" تضيء سماء دبي في عرض فريد خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: وام

تحتضن الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق أكبر وأطول مهرجانات التسوق عروض طائرات "الدرون" الضوئية المذهلة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي جاءت كثمرة تعاون مشترك بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة المنظمة للمهرجان وشركة "إنتل" الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا.

ومازالت هذه العروض الجوية والفريدة من نوعها تقام مرتين يوميا في الساعة 7 مساء و 9:30 مساء حتى 30 يناير الجاري لتضيء سماء دبي في عدد من مناطقها ومعالمها الشهيرة بما في ذلك "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"بلوواترز" ومنتجع "شيراتون جميرا بيتش" حيث تقلع 300 طائرة "درون" متطورة لتقدم عرضا مصمما بعناية يخلق رسوما متحركة ثلاثية الأبعاد بتقنية فائقة حيث يبلغ إجمالي عدد هذه العروض خلال فترة المهرجان 90 عرضا.

وتتواصل هذه العروض لمدة 45 يوما على التوالي خلال الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق وهو ما يجعلها أطول عروض جوية متتالية لطائرات "الدرون" في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويظهر العرض الأول الذي يحمل عنوان "دبي مدينة المغامرة" الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان حيث يستكشف "مدهش" و"دانة" الشخصيتان المحبوبتان الأنشطة والمعالم والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان "دبي بين الماضي والحاضر" لقطات من تاريخ دبي حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق "دبي كوكب آخر" للفنان راشد الماجد.

وتعد عروض طائرات "الدرون" الضوئية في مهرجان دبي للتسوق الأحدث ضمن سلسلة عروض إنتل المبتكرة والمتطورة لطائرات "الدرون" التي أبهرت الجماهير في عدد من أكبر الفعاليات على مستوى العالم وصنعت التاريخ وحطمت الأرقام القياسية.

وتمثل كل طائرة "الدرون" من "إنتل" نقطة ضوء تسهم في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تلفت الجمهور.

وتواصل إنتل عرض أحدث تقنيات طائرات "الدرون" من خلال سرعات أكبر للطائرات وإضاءة أكثر وضوحا.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن مهرجان دبي للتسوق نجح في ترسيخ مكانته كأحد المهرجانات الرائدة عالميا في الترفيه والبيع بالتجزئة والسياحة وهو من الأحداث الرئيسية التي تشهدها دبي كل عام حيث حرصنا خلال الدورة الحالية من المهرجان على توثيق التعاون مع شركائنا في "إنتل" لتقديم عروض طائرات الدرون الضوئية التي كانت إضافة نوعية لفعاليات الدورة السادسة والعشرين للمهرجان والتي أدهشت سكان وزوار دبي منذ عرضها الأول في 17 ديسمبر الماضي.

وأضاف: تأتي مثل تلك العروض المميزة لتضاف إلى مسيرة المهرجان الحافلة بالإنجازات على مدار 26 عاما قدم خلالها مجموعة من الأنشطة الرائعة والعروض الترويجية والجوائز القيمة وكذلك العروض الترفيهية المبهجة التي لاقت استحسان الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

من جهتها ذكرت نتالي تشيونغ المدير العام لـ" Intel Drone Light Shows" أن البحث المتواصل عن طرق جديدة ومثيرة لتقديم تجارب لا تنسى للمجتمعات حول العالم يمثل نهجا راسخا للشركة.. مشيرة إلى أن التعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال مهرجان دبي للتسوق يعكس لوحة مضيئة تزين السماء.

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