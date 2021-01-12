صكوك بـ 500 مليون دولار من أبوظبي الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر بنك أبوظبي الأول صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات. وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهو ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك؛ مما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الإصدار إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً بأن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية بنك أبوظبي الأول بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز