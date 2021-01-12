«موديز»: الإمارات الأقوى مالياً في الخليج

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن الإمارات هي الأقوى مالياً على مستوى دول الخليج، وما زالت تحتفظ بهذه المكانة رغم التداعيات الاقتصادية التي ضربت كافة دول العالم من جراء تفشي جائحة «كوفيد 19».

وذكر تقرير للوكالة أنه على الرغم من تأثر الإمارات شأنها شأن باقي دول الخليج بهذا التراجع، إلا أنه لم ينل من ملاءتها المالية ووفرة الاحتياطيات المالية المتاحة لديها.

وأوضح أن احتفاظ الإمارات بقوتها المالية رغم الجائحة يرجع إلى ضخامة حجم الأصول الإجمالية التي تمتلكها صناديقها السيادية، وقوة مؤسساتها، وصرامة تدابير الحوكمة التي تنتهجها في تنظيم الإنفاق داخل مؤسساتها الحكومية، وبصفة خاصة في القطاع المالي، فضلاً عن نجاحها في تحقيق خفض كبير في إنفاقها الحكومي على مدار العام الماضي.

وأضاف أن هذه العوامل مكنت الإمارات من الإبقاء على التوازن بين أصول صناديقها السيادية والعجز في موازنتها خلال 2020، متوقعاً أن تحتفظ الإمارات بهذا التوازن خلال العام الجاري.

وتأكيداً للسياسة الناجحة التي تنتهجها الدولة للتعامل مع أزمة «كوفيد 19»، بحث أول اجتماع للجنة التكامل الاقتصادي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، سبل التعاون في تنفيذ حزمة مبادرات خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، وآليات التعاون بين الوزارة والدوائر المحلية.

وأكد المري أن التكامل والتنسيق والتخطيط الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفق أعلى المعايير وبآليات عمل سريعة وذات كفاءة عالية سيكون عنوان المرحلة المقبلة.

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