الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمارات التقنية

المصدر: (دبي - رويترز)

توقعت شركة «إن. بي. كيه كابيتال بارتنرز» أن تكون دولة الإمارات أكثر سوق إقليمية جاذبة للاستثمارات في القطاع التقني خلال عام 2021.

وذكرت الشركة أن العام الجاري قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت معظم الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود في العام الجديد.

وقال ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في الشركة: من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة. وأضاف أن الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق.

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