«اتصالات» تطلق مركز خدمات هاتف الأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «اتصالات» عن إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك الأول من نوعه في المنطقة الذي يتيح للعملاء من قطاع الأعمال الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المتحرك من على المنصة وبكل يسر وسهولة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يسرنا ولأول مرة في المنطقة إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك والذي يوفر المرونة للعملاء في قطاع الأعمال لإدارة حسابات الهاتف المتحرك بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، والتحقق من كافة تفاصيل الاشتراكات والاستخدامات.

ويعكس إطلاق هذه الخدمة الجهود المتواصلة التي تبذلها (اتصالات) لتمكين قطاع الأعمال وتزويده بالحلول المتخصّصة والقابلة للتطوير لمساندة هذا القطاع ودعمه ورفع العائدات من خلال الإدارة الناجحة للنفقات».

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