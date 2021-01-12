50 مليوناً الأصول المدارة في «شيميرا»

المصدر: (أبوظبي- البيان )

أعلنت شركة شيميرا كابيتال، أن قيمة الأصول المدارة قد تخطت الـ 50 مليون درهم، في الصندوق الاستثماري المتداول، الذي يتتبع مؤشر إس آند بي، المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات.

وتم تصنيف الصندوق ضمن أكبر ثلاثة صناديق استثمارية متداولة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد انقضاء 6 أشهر على إدراجه في سوق أبوظبي وسوق دبي المالي، في أغسطس من العام الماضي.

ويتتبع الصندوق مؤشر إس آند بي، المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات «كود بلومبيرغ»، الذي تم استحداثه لقياس أداء مجموعة من الأسهم عالية السيولة، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها.

واستفاد المستثمرون من أداء الصندوق في الأشهر الستة الأولى، حيث ازداد سعر الوثيقة (صافي قيمة الأصول)، بنسبة تفوق الـ 19 %، ضمن الفئتين المطروحتين من شيميرا كابيتال 1. وقال سيف فكري الرئيس التنفيذي للشركة: نلمس قابلية متزايدة بين المستثمرين في الخليج، للاستثمارات المتنوعة، ونطمح من خلال الصندوق إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل فعّال.

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