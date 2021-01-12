سيولة مليارية تحلّق بالأسهم لأعلى مستوى في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حلّقت الأسهم المحلية لأعلى مستوياتها منذ قرابة 12 شهراً في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي 8.2 مليارات درهم، مدعومة بسيولة مليارية وعمليات شراء أجنبية استهدفت أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق دبي 0.91% إلى 2698.68 نقطة مقترباً من حاجز 2700 نقطة ومسجلاً أعلى مستوياته منذ 23 فبراير 2020 بدعم صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.19% عند 5237.48 نقطة وهو أعلى مستوى منذ قرابة 12 شهراً مدفوعاً أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة مليارية موزعة بواقع 575.1 مليار درهم في أبوظبي و425 مليوناً في دبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.25% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.81% و«دبي الإسلامي» 0.82%، وزاد قطاع العقار 0.7% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 3.04% و«إعمار مولز» 1.56% و«ديار» 0.33% و«داماك» 2.06%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.99% واستقر «إعمار العقارية».

وصعد قطاع النقل 0.01% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.72% فيما انخفض «أرامكس» 0.45% و«الخليج للملاحة» 1.13%، وزاد قطاع الاستثمار 1.26% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.77% فيما هبط «شعاع كابيتال» 0.41% واستقر «دبي المالي».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 107.75 ملايين درهم، تلاه «جي إف إتش» 41.34 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 38.5 مليون درهم، وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع بنسبة 3.37%، فيما كان «آن ديجيتال سيرفسس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.94% إلى 0.151 درهم. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 23 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.77% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.07% و«أبوظبي الإسلامي» 2.7% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.16%، وصعد قطاع العقار 1.82% مع ارتفاع «الدار» 1.86% و«رأس الخيمة العقارية» 1.24%، وزاد قطاع الاتصالات 0.46% على وقع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع الطاقة 0.04% بعد صعود «دانة غاز» 0.14% فيما استقر «أدنوك للتوزيع» و«طاقة»، وصعد قطاع الاستثمار 0.08% مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 0.05% و«الواحة» 0.89% فيما انخفض «إشراق» 1.18%.

تصدر «الدار» النشاط بسيولة 187 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 118.11 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 82 مليون درهم، وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 6.25%، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنحو 2.95%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 141.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بـ67.76 مليون درهم، ونحو البيع بدبي، بـ8.3 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بـ8.3 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بـ67.76 مليون درهم.

إفصاحات

› يجتمع مجلس إدارة «العربية للطيران»، الخميس المقبل، لمناقشة الأمور الإدارية، وسير العمليات التجارية بشكل عام.

› وقعت «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، مذكرة تفاهم مع شركة أصول المصرية للوساطة في الأوراق المالية، بهدف التعاون المشترك، والعمل على تداول عملاء شركة أصول، من خلال «بي إتش مباشر» في الأسواق المالية.

› يجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، الأحد المقبل، لمناقشة أنشطة وأعمال الشركة.

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