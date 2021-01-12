«دبي الإسلامي» يمول «أرادَ» بـ 300 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت شركة أرادَ اتفاقية قرض إسلامي جديدة مع بنك دبي الإسلامي بقيمة 300 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية تمويل أصغر مع مصرف عجمان، وذلك لتغطية جميع تكاليف إنشاء المراحل السكنية التي تم الإعلان عنها في مشروع الجادة، وقد سبق أن حصلت الشركة على قرضين بقيمة مليار درهم لكل منهما خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «أداء أرادَ قد فاق جميع التوقعات خلال العام 2020، حيث أرسينا عقوداً بقيمة تزيد على مليار درهم وحققنا مبيعات استثنائية، كما أن اتفاقيات التمويل الجديدة التي وقعناها مع بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان تمثل دليلاً واضحاً على مدى ثقة العملاء في مشاريع أرادَ وسوق الشارقة العقاري بشكل عام».

وأعلنت شركة أرادَ عن نتائج مبيعات استثنائية خلال عام 2020، حيث حققت ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 35% وبقيمة وصلت إلى 1.75 مليار درهم. ووصلت المبيعات الإجمالية للشركة خلال عام 2020 إلى 2,337 وحدة، وذلك مع تزايد اهتمام المستثمرين بالشقق والفلل الفخمة ضمن مشروعي الشركة، الجادة ومساكن نَسمَة.

وباعت أرادَ 1,977 وحدة في مشروع الجادة على مدار العام، كما تستعد خلال هذا الشهر لتسليم أول باقة من المنازل في مجتمعها المتكامل في قلب الشارقة.

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