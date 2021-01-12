«شديد كابيتال» تنظم الموارد البشرية آلياً

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت «شديد كابيتال» القابضة، لتوفير حلول التأمين، عن إطلاق منصة «E-DARAT» التكنولوجية الرقمية المخصصة لتنظيم وإدارة شؤون الموارد البشرية والموظفين.

ويهدف E-DARAT الذي استحدثته المجموعة عام 2019، إلى توفير حلول ذكية، بسيطة وسريعة لتنظيم وإدارة شؤون الموارد البشرية والموظفين ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي العوائق المرتبطة بمردود الأفراد وبإدارة الموارد وللتحفيز نحو التحول الرقمي الكامل.

وقال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: «عندما بدأنا بتطوير برنامج E-DARAT لإدارة متكاملة للموارد البشرية، انصب تركيزنا على التقنيات التكنولوجية والتصميم وحاجات المستخدم. ببساطة، هدفنا مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المختلفة الأحجام، على الجمع بين الكفاءة التشغيلية والربحية ومردود الموظفين. وهنا دور E-DARAT في تبسيط التكنولوجيا ومساعدة الشركات والأفراد على إدارة أعمالهم ووقتهم بشكل أفضل ضمن نظام شفاف وعادل في التقييم».

ومن خلال موقع E-DARAT الإلكتروني والتطبيق الخاص به عبر الجوال، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من اقتصاد الوقت وإنجاز معظم أعمالها وإجراءاتها الروتينية الورقية والاستراتيجية آلياً، مثل وضع سياسة الموارد البشرية وتنظيم الحضور والانصراف والإجازات.

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