5 فائزين بالذهب في سحوبات مهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

يواصل مهرجان دبي للتسوق، في دورته السادسة والعشرين، تقديم أفضل التجارب والعروض المميزة في عالم التجزئة، حيث يتيح المهرجان فرص الفوز أمام المتسوقين، من خلال العديد من السحوبات والعروض المميزة، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الجوائز خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد.

وتتضمن قائمة الفائزين المحظوظين الذين ربحوا 250 غراماً من الذهب، كلاً من يوسف علي المعادي من الإمارات، وكريستينا إي إس، وعرفان خان من الهند، وبين صموئيل وإيميلدا بي دورون من الفلبين.

وقال يوسف علي المعادي: «لم أصدق الأمر في البداية، حتى ذهبنا واستلمنا الجائزة، فلم أتخيل أبداً أنني سأفوز بهذه البساطة. لقد قمت بتحويل الذهب إلى نقود، وفتحت حساب توفير». وعبّرت كريستينا إي إس عن سعادتها قائلة: « غمرتني السعادة للفوز بهذه الجائزة المميزة في نهاية هذا العام المليء بالمفاجآت. وكنتُ شاركت في السحب مع عائلتي، وأنا سعيدة جداً بالنتيجة!».

وقال عرفان خان: «إنها المرة الأولى التي أفوز بها على الإطلاق، فبعد وجودي في دبي، مدينة السخاء والكرم، التي تقدّم دوماً السحوبات والعروض المميزة، لمدة ثلاث سنوات».

وقال بين صموئيل: «منحني الفوز نهاية سعيدة تفوق التوقعات لهذا العام الصعب. وقمت بالتبرع بنصف الجائزة لأصدقائي وأفراد عائلتي ممن خسروا وظائفهم بسبب الجائحة».

وعلّقت إيميلدا بي دورون قائلة: «أنا أعيش هنا لوحدي، وكان من الطبيعي أن أشارك خبر الفوز على الفور مع عائلتي في الفلبين، حيث تأتي هذه الهدية الرائعة من مهرجان دبي للتسوّق، خير ختام لهذا العام، واستقبال عام 2021، وخاصّة بعد الأوقات الحرجة التي مررنا بها جميعاً». وتستضيف الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى 30 يناير، سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، مع جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوغراماً من الذهب، وبمعدل 250 غراماً لكل فائز.

برنامج حافل

من جهة أخرى، وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية 26 على انطلاق مهرجان دبي للتسوق (DSF)، أطلق «مول الإمارات» و«سيتي سنتر» برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات والأحداث بهدف مكافأة الزوار.

وتستعد مجموعة من أشهر المؤثرين في المنطقة على منصة «تيك توك» لإحياء الاحتفالات الخاصة بمهرجان دبي للتسوق في مراكز التسوق بأسلوبهم المميز، وسوف تتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بعروض مباشرة بمشاركة عدد من المؤثرين المحبوبين على «تيك توك»، الذين سيقدمون أغنيات جديدة وحصرية، أُعدت بالتعاون مع «أنغامي» لمناسبة احتفالات مراكز التسوق بمهرجان دبي للتسوق. وستشمل هذه الاحتفالات عروضاً مباشرة منتظرة، تشمل عرض «ترولز حول العالم»، المستوحى من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، والذي سيقام في «مول الإمارات» من 21 إلى 30 يناير.

«سيتي سنتر مردف»

وخصص «سيتي سنتر مردف» برنامجاً مميزاً للزوار الصغار، حيث يقدم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 يناير 2021 الإنتاج الفني المميز «مارشا والدب»، السلسلة الكرتونية المحببة التي تروي مغامرات «ماشا» الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات وصديقها المتقاعد نجم السيرك الدب. ويتيح عرض «Octo in the Air» المجال أمام زوار مركز التسوق لعيش مغامرة مشوقة والاستمتاع بعرضٍ مميز للألعاب البهلوانية ذات المستوى العالمي، وذلك من 21 إلى 23 يناير. كما يستضيف «سيتي سنتر مردف» من 21 إلى 30 يناير، عرض الكوريغرافيا المذهلة لفرقة راقصين ماهرة Mirror Dance Piece.

حفلات موسيقية

ويقدم «سيتي سنتر ديرة» لعشاق الموسيقى خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 يناير، حفلات موسيقية ثلاثية الأبعاد تتضمن رقصاً وغناء مع عرض Tribute to Pop. كما يستضيف «سيتي سنتر ديرة» العرض المتنقل White Couture بين 14 إلى 16 يناير.

صفقة الأسبوع

يقدم مهرجان دبي للتسوق خلال الأسبوع الثالث مجموعة جديدة من المفاجآت احتفالاً بالدورة السادسة والعشرين من المهرجان. ويمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن الأزياء عالية الجودة بأسعار معقولة زيارة متاجر أيروبوستال في كل من سيتي سنتر ديرة ومركز الغرير، اليوم، للحصول على أي منتج بسعر أقل من 69 درهماً. ويسري العرض حتى نفاد الكمية.

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