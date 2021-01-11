«إيكونومست»: ارتفاع التفاؤل حيال القطاع الخاص في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «إيكونومست» البريطانية تحسناً ملحوظاً في مشاعر التفاؤل حيال أداء القطاع الخاص في الإمارات لدى رجال الأعمال المقيمين بها، وكذلك لدى المحللين الاقتصاديين. وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة تقريراً حديثاً عن أداء القطاع الخاص بالدولة وأوضاعه الراهنة وأيضاً آفاقه المستقبلية.

وأكد التقرير أن ثمة مشاعر إيجابية تتزايد تدريجياً لدى المراقبين بشأن القطاع الخاص وأدائه، وذلك في ظل حالة تعاف اقتصادي عامة، وإن كانت بطيئة نسبياً، تعيشها الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأوضح التقرير أن هذه المشاعر تولدت كمردود لتخفيف القيود التي كانت مفروضة قبل ذلك على الحركة ومختلف مظاهر النشاط الاقتصادي في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة، وأيضاً المحفزات والتدابير الداعمة للاقتصاد التي طبقتها الإمارات، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، بشكل متتابع على مدار العام الماضي.

وأضاف أن التفاؤل انعكس في صورة ارتفاع واضح في الطلب على شراء السلع المتنوعة في أسواق الدولة خلال الفترة الأخيرة، وأيضاً زيادة طلبيات التصدير في ديسمبر الماضي وبلوغها أقوى معدلاتها منذ 15 شهراً.

واستدل التقرير على ذلك بالأنباء التي تؤكد أن عمليات التصدير قد بدأت في الرصيف الجنوبي لمجمع ميناء خليفة بأبوظبي في مطلع يناير الجاري، فيما حافظت مصفاة «الطويلة» لتكرير الألمنيوم، أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات، بقدرتها الإنتاجية التي تبلغ 2 مليون طن سنوياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، الأمر الذي يعكس تعزيزاً في قوة الصناعات الموجهة للتصدير بالدولة.

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