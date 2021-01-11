فارنك تفوز بعقود في قطاع الضيافة بدبي

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة «فارنك» المتخصصة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوقيع ستة عقود في قطاع الضيافة مؤخرًا تتراوح مدتها ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بقيمة 7.56 ملايين درهم إماراتي.

أبرمت فارنك أربعة عقود من العقود الستة لشقق فندقية وهي: فندق فيرمونت دبي من فئة الخمس نجوم المطل على شارع الشيخ زايد وفندق ريفيير من فئة الثلاث نجوم الذي يضم 230 غرفة في منطقة الخليج التجاري وفندق ذا إس (The S) من فئة الأربع نجوم في منطقة البرشاء وفندق سوندر- جيه بي آر سويتس بالقرب من ممشى جميرا بيتش ريزيدنس (جيه بي آر) من فئة النجمتين.

كما حازت فارنك بالإضافة إلى تلك العقود الأربعة أيضًا على عقدين لمطعم ذا موود روف توب لاونج في فندق الميدان ند الشبا ومطعم ذا كلاود لاونج في فندق ستوديو وان بمدينة دبي للإعلام.

في هذا الصدد، قامت شركة فارنك بتخصيص أكثر من 65 موظفًا لإدارة مجموعة من الخدمات الأساسية التي تحتاجها تلك المنشآت بما فيها خدمات التنظيف والتدبير المنزلي والأمن بالإضافة إلى خدمات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.

وبهذه المناسبة علق خلدون أبوروك، مدير تطوير استراتيجية الأعمال لدى شركة فارنك قائلاً: «إن العنصر الرئيسي الذي ساهم بفوز الشركة بهذه العقود التي يستمر بعضها لمدة ثلاث سنوات، هو أن العرض الذي قدمناه لم يكن عرضاً شاملاً ومتكاملاً فحسب، بل كان عرضاً منافساً أيضاً، أظهرنا فيه درجة عالية من التدريب التقني والتطوير والاحتراف، حيث قدمنا قوى عاملة مدربة تدريباً جيداً وفعالة من حيث التكلفة ومتميزة بالتكنولوجيا».

ونتيجة لتفشي جائحة كورونا فقد كان على قطاع الضيافة أن يمتثل تمامًا لجميع التوجيهات الحكومية والصحية العامة، لضمان تمتع ضيوفهم بإقامة آمنة وصحية ومريحة، فضلاً عن حماية رفاهية موظفيهم.

الجدير بالذكر بأن شركة فارنك قد حازت في وقت سابق من هذا العام على برنامج الاعتماد الخاص بإدارة المرافق (GBAC STAR)، وهو الاعتماد العالمي الوحيد للمرافق في مجال الوقاية والاستجابة والتعافي لمنشأة مكتبها الرئيسي في دبي، وتعد فارنك كأول شركة إدارة مرافق في الشرق الأوسط تنال اعتماد «المجلس الاستشاري العالمي للمخاطر البيولوجية» الذي يعد جزءاً من رابطة التجارة الدولية لصناعة التنظيف (ISSA).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز