560 ألف معاملة إلكترونية لـ «إمباور»بنمو 12% في 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن زيادة لافتة في عدد المعاملات الإلكترونية للمتعاملين خلال 2020 حيث بلغت قرابة 560.000 معاملة بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 12% مقارنة بـ 2019 ما يعكس قوة مساهمة المؤسسة في «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية«.

وأوضحت المؤسسة أنها تواصل أتمتة سداد الفواتير من خلال تمكين المتعاملين في استخدام وسيلة السداد التي تناسبهم عبر مجموعة واسعة من قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها» إمباور«وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية.

وأشارت «إمباور»، إلى أن تسجيل الأفراد والمؤسسات والشركات للحصول على خدمات تبريد المناطق شهد نمواً ملحوظاً حيث بلغ الإجمالي 19.293تسجيلاً في خدماتها والتي تمثل زيادة بنسبة 8%، فضلا عن زيادة الاتصالات الهاتفية بنسبة تصل إلى أكثر من 14% و 8% رسالة بريد الكتروني و15% طلب خدمة الكتروني مقارنة بعام 2019.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ليس غريباً تحقيق تلك النتائج المتنامية عاما بعد عام لاسيما وان المؤسسة كانت من أوائل المؤسسات الرائدة في استخدام أحدث التقنيات لتسهيل تنفيذ الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف»نحرص دائما على تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة، وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، والتقدم التقني المستمر، الذي تشهده إمارة دبي؛ حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات وتحقيق رضاء وسعادة المتعاملين«.

وأوضح «بن شعفار»، أن»استخدام الخدمات الذكية يساهم في توفير وقت وجهد المتعاملين، ويساهم في تحقيق أفضل مستويات المعيشة، والقضاء على الروتين وإجراءات المعاملات الورقية، وأوقات الانتظار والحضور وغيرها.

وتقدم أمباور عبر موقعها الإلكتروني، خدمات الاطلاع على الفواتير المستحقة، وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً، والحصول على إيصال إلكتروني فور الدفع، وإجراء التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة مع إبقاء المتعامل على إطلاع دائم على حالة الطلب حتى يحصل على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة. كما توفر الشركة خيارات لإتمام المعاملات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك تطبيق دبي الآن، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها شركاؤها الاستراتيجيون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني والأنصاري للصرافة ونور بنك و بنك أبوظبي التجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز