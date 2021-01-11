غرفة الفجيرة تبحث التعاون الاستثماري مع المالديف

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز علاقات أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم بالدول الشقيقة والصديقة وإطلاعهم على فرص الاستثمار في الإمارة وتبادل الأفكار لإمكانية إقامة شراكات استثمارية.

جاء ذلك خلال لقاء سلطان الهنداسي أمينة شبية سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة صباح أمس الأحد عبر تقنية التواصل المرئي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الفجيرة وجمهورية المالديف من جهة وإتاحة الفرص للقاءات والزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال من الجانبين والدفع بتنمية معدل التبادل التجاري بين الجانبين من جهة أخرى.

وأطلع مدير عام الغرفة السفيرة على السمات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة وفرص الاستثمار المتاحة فيها، مشيراً إلى أن الإمارة بموقعها الجغرافي المميز خارج مضيق هرمز وبما تقدمها من تسهيلات للمستثمرين تمكنت من استقطاب مشاريع كبرى متنوعة لاسيما في مجال تخزين وتكرير وتصدير النفط والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والسياحة. كما أطلعها على التطورات ومشاريع التوسعة في ميناء الفجيرة والمطار والبنية التحتية بصفة عامة.

من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية المالديف عن شكرها لمدير عام الغرفة للمعلومات التي قدمها عن الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الإمارة. وأكدت حرص أصحاب الأعمال في بلادها للتواصل مع نظرائهم في الفجيرة وبحث إمكانية إقامة مشاريع وشراكات بين الجانبين، كما قدمت شرحاً تفصيلياً لبيئة الأعمال والاستثمار في جمهورية المالديف، وأشارت إلى رغبتهم في تنظيم زيارة لرجال أعمال من المالديف لدولة الإمارات بما فيها زيارة إمارة الفجيرة لبحث فرص الاستثمار المشترك وفتح آفاق التعاون الاقتصادي لدى الجانبين.

ورحب الهنداسي بالزيارة المقترحة من قبل وفد جمهورية المالديف معرباً عن إمكانية تنظيم لقاء بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وجمهورية المالديف، ليشكل منصة تواصل لإيجاد شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الخاص لدى الجانبين واقتصاد الإمارات والمالديف بشكل عام، مبيناً تطلعات غرفة الفجيرة في أن يكون اللقاء انطلاقة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الفجيرة والمالديف، مؤكداً أن اللقاء يتيح الفرصة لرجال الأعمال لبحث آفاق التعاون المُمكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى كل جانب، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء وجه مدير عام الغرفة الشكر للسفيرة، وأكد استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات للراغبين من أصحاب الأعمال لدخول مجال الاستثمار في الفجيرة بالتنسيق مع الدوائر المختصة.

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