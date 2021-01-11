طيران الإمارات تواكب تنامي الطلب بتوسيع عملياتها في الأمريكيتين

المصدر: وام

تستأنف طيران الإمارات خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل "اعتبارا من أول فبراير المقبل" ودالاس وسان فرانسيسكو "اعتبارا من 2 مارس المقبل" ما يوفر لعملائها سفرا سلسا عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أميركا الشمالية إلى 10 وجهات حيث سبق للناقلة أن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل 4 رحلات أسبوعيا بطائرات البوينج 777-300ER بينما ستعمل خدمتا سياتل "أربع رحلات أسبوعيا" ودالاس "ثلاث رحلات أسبوعيا" بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين: 38 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و264 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

وفي تطور آخر ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيدا من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو .. واعتبارا من أول فبراير المقبل ستسير الناقلة رحلتين يومياً إلى نيويورك جيه إف كيه ورحلة يومية إلى لوس أنجلوس.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات متابعة سفرهم إلى مدن أميركية أخرى عبر اتفاقيات الرمز المشترك مع طيران جيت بلو وخطوط ألاسكا الجوية.

وستشغل طيران الإمارات في أميركا الجنوبية رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو "اعتبارا من 5 فبراير المقبل" ما سيوفر للعملاء من وإلى البرازيل مزيدا من خيارات السفر عبر شبكة خطوطها الواسعة.

كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر عبر ساو باولو من وإلى 24 مدينة أخرى في البرازيل من خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الناقلة "غول GOL" واتفاقيتي الإنترلاين مع "أزول Azul" و"لاتام LATAM".

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها وتخدم حاليا 114 وجهة في القارات الست.

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