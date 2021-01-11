"اتصالات" تطلق مركز خدمات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال الأول من نوعه في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "اتصالات" عن إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك الأول من نوعه في المنطقة والذي يتيح للعملاء من قطاع الأعمال الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المتحرك من على المنصة وبكل يسر وسهولة.

وتتوفر هذه الخدمة على بوابة الأعمال الإلكترونية من "اتصالات" وتقدم للعملاء في قطاع الأعمال إمكانية إدارة حسابات الهاتف المتحرك والتحقق من تفاصيل اشتراكاتهم ونسبة الاستهلاك، بالإضافة إلى استقبال الإشعارات المباشرة في حال تجاوز الرصيد المخصّص في الباقة، وتقديم التوصيات المتعلقة بالاشتراكات ليتاح لمشرفي الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يمكن تخصيص قواعد الاستخدام من خلال تفعيل خاصية الإشعارات أو القيام بأعمال محددة بطريقة تلقائية تهدف إلى تفادي الرسوم غير المتوقعة للاستخدامات الخارجة عن نطاق الباقة وضمان استمرارية الخدمة.

وقال اد عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات": "يسرنا ولأول مرة في المنطقة إطلاق مركز خدمات الهاتف المتحرك والذي يوفر المرونة للعملاء في قطاع الأعمال لإدارة حسابات الهاتف المتحرك بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، والتحقق من كافة تفاصيل الاشتراكات والاستخدامات. ويعكس إطلاق هذه الخدمة الجهود المتواصلة التي تبذلها ’اتصالات‘ لتمكين قطاع الأعمال وتزويده بالحلول المتخصّصة والقابلة للتطوير لمساندة هذا القطاع ودعمه ورفع العائدات من خلال الإدارة الناجحة للنفقات."

يذكر أن هذه الخدمة تتيح لمشرفي الشركات تخصيص إعدادات الهاتف المتحرك وفقاً لاحتياجات الموظفين واتخاذ الإجراءات المباشرة بناءً على قواعد الاستخدام الخاصة بهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز