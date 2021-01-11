عبور أول طائرة قطرية أجواء الإمارات بعد فتح المجال

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلن سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن عبور أول طائرة قطرية الأجواء الإماراتية، وذلك في أعقاب إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الدولتين.

وقال السويدي لـ«البيان»، إن الطائرة كانت لرحلة لطيران تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من ملبورن الأسترالية إلى الدوحة.

وأضاف أنه فور صدور التوجيهات بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين دولة الإمارات وقطر، قامت الهيئة العامة للطيران بعقد اجتماع تنسيقي مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) وبحضور مثلين عن هيئة الطيران المدني في قطر والخطوط الجوية القطرية للتأكد من جاهزية كافة الأطراف لإعادة فتح المجال الجوي بين الدولتين.

وأوضح انه في أعقاب الاجتماع تم إلغاء جميع الاجراءات المتخذة سابقاً والتي كانت تحول دون استئناف الحركة الجوية، مؤكداً أن جميع الترتيبات التنظيمية والقانونية والإجرائية أصبحت جاهزة لقيام شركات الطيران الإماراتية والقطرية بتشغيل رحلات متبادلة بين البلدين أو عبور أجواء البلدين.

وأشار السويدي، إلى أنه حسب الأوضاع الحالية من المتوقع أن تصل عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وقطر ما بين 60 إلى 70 رحلة يومياً.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الإمارات وقطر، اعتباراً من السبت الماضي، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز