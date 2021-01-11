«المركزي» يُحذر من ارتفاع العمليات الاحتيالية عبر واتساب

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذر المصرف المركزي من ارتفاع العمليات الاحتيالية باستخدام اسمه وشعاره عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس اب».

ودعا المركزي في تحذير اليوم، الجمهور إلى الانتباه من الأنشطة الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتس اب» والتي تحمل اسم وشعار المصرف المركزي.

وشدد المركزي على عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل وعدم فتح أي روابط مرفقة لتجنب كشف بيانات للمواقع الالكترونية الاحتيالية.

وذكر المصرف المركزي أنه لن يطلب البيانات المصرفية بأي شكل من الأشكال، كما حذر من عدم الاتصال برقم الهاتف المرفق في الرسائل التي تحمل اسم المصرف المركزي، مع ضرورة إبلاغ السلطات المعنية في حال التعرض للاحتيال.

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