تراجع مخاطر الائتمان لصناديق أبوظبي ودبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

سجلت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي مؤشراً إيجابياً بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من 2020 وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير الأخير الذي أصدره المصرف المركزي.

ويعكس الانخفاض الكبير في مبادلات مخاطر الائتمان والذي وصل إلى 50% تقريباً لصناديق أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته ونحو 70% لصناديق دبي، قوة الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها هذه الصناديق عالمياً.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع علاوات مخاطر الائتمان لصناديق أبوظبي، بمقدار 52.3 نقطة أساس بالغة 52.2 نقطة أساس خلال الربع الثالث مقارنة بـ 104.5 نقاط في الربع الثاني، بينما انخفضت العلاوة بالنسبة لصناديق دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس بالغة 168 نقطة أساس مقارنة بـ 244.7 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة ذاتها.

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