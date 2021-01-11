«شعاع» تشتري ديون «ستانفورد» بـ 1.1 مليار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال» عن نجاحها في إنجاز صفقة شراء ديون مُخفضة لمجموعة «ستانفورد مارين» بقيمة 1.13 مليار درهم. وتعد «ستانفورد مارين» من أبرز شركات الخدمات البحرية في المنطقة. وعملت «شعاع» منذ عام 2019 مع مجموعة مقرضي «ستانفورد مارين»، والمكوّنة من 7 بنوك ومستشاريهم، للتوصل إلى صفقة شراء ديون مُخفضة تخدم المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.

وعقب صفقة شراء الديون بقيمة مُخفضة، استطاعت «ستانفورد مارين» خفض ديونها بشكل كبير ولديها الآن ميزانية عمومية قوية وأعمال مؤهلة للنمو. كما ساهمت صفقة إعادة الهيكلة في الحفاظ على أكثر من 1800 وظيفة، وتسجيل صادرات سنوية لمنتجات إماراتية الصنع بقيمة 20 مليون دولار.

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