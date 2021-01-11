«مبادلة» تعتمد خطة عمل ٢٠٢١

المصدر: أبوظبي- وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2021، كما ناقش الحاضرون الاستراتيجية الاستثمارية لشركة «مبادلة» وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ المصرف المركزي، ومحمود إبراهيم المحمود.

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