8.9 مليارات درهم تصرفات عجمان العقارية خلال 2020

المصدر: عجمان – البيان

كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن استقرار أداء السوق العقاري في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التصرفات العقارية خلال عام 2020 نحو 8.9 مليارات درهم في حين قدّر حجم التداول العقاري بحوالي 3.3 مليارات درهم تم تداولها على إجمالي مساحة قدرت بنحو 1.8 مليون متر مربع.

وأكد ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب أن القطاع العقاري في إمارة عجمان حافظ على مستوياته الإيجابية، وذلك بفضل الإجراءات والقرارات الاستباقية التي سنتها حكومة عجمان، والتي كان لها أثر إيجابي وساهمت بشكل كبير في الحد من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المرزوقي أن حجم الاستثمارات العقارية خلال العام المنصرم قدر بحوالي 4.6 مليارات درهم، حيث بلغ حجم استثمارات المواطنين 2.3 مليار درهم في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 2.1 مليار درهم مع تسجيل 143 مليون درهم استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن أعلى قيمة مبايعة خلال 2020 تم تسجيلها في «القطاع الشرقي» بحي «الزاهية» والتي بلغت 416 مليون درهم.

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